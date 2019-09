Atlantia: l’AD Castellucci ha rassegnato le dimissioni, deleghe a Comitato

editato in: da

L’amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci ha rassegnato le dimissioni. Lo ha comunicato la società con una nota, diffusa al termine di un Consiglio di amministrazione fiume convocato nei giorni scorsi per oggi 17 settembre.

“In data odierna – si legge nel comunicato – l’ingegner Castellucci, dopo aver riferito al consiglio delle iniziative intraprese dopo il Consiglio di Amministrazione di venerdì 13 Settembre 2019, ha comunicato la sua intenzione di dimettersi da Amministratore Delegato e Direttore Generale di Atlantia. Le dimissioni sono state accolte dal Consiglio di Amministrazione, definendo una risoluzione consensuale con lo stesso”.

Castellucci, prosegue la nota, ringrazia la società “per avergli dato l’opportunità, in tutti questi anni, di sviluppare un progetto industriale estremamente stimolante e ambizioso e a cui resterà sempre legato. E ringrazia soprattutto le migliaia di lavoratori e lavoratrici che di questo progetto sono stati i veri protagonisti”. A Castellucci è stato riconosciuta una buonuscita di 13 milioni di euro e totale copertura legale per qualunque giudizio civile, penale e amministrativo, anche dopo la cessazione del rapporto.

Fino alla nomina di un nuovo amministratore delegato il Cda ha deliberato “di trasferire in via temporanea le deleghe esecutive ad un Comitato composto dai seguenti Consiglieri: Fabio Cerchiai, Carlo Bertazzo, Anna Chiara Invernizzi, Gioia Ghezzi e Carlo Malacarne ed ha provveduto a nominare Giancarlo Guenzi, già Chief Financial Officer, quale Direttore Generale della società”. Inoltre, Tiziano Ceccarani “assumerà con efficacia a partire dalla data odierna (in luogo del 1 ottobre 2019) la carica di Chief Financial Officer e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell`art. 154-bis del TUF di Atlantia Spa in sostituzione di Guenzi”.