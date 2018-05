Atlantia, la promozione di RBC Capital non basta

editato in: da

(Teleborsa) – Il giudizio positivo di RBC Capital non aiuta Atlantia, che cede l’1,43% a 26,11 euro sul listino milanese in una mattinata di sell-off sui titoli di Piazza Affari e, in generale, delle Borse europee.

La banca d’affari statunitense ha alzato il giudizio sul gestore autostradale a “outperform” e migliorato il target price a 30 euro.

A livello di analisi tecnica del titolo, le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 25,93 e successiva a 25,72. Resistenza a 26,48.