Atlantia in pole nel FTSE MIB con attese per Aspi

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Atlantia, che tratta in rialzo del 2,64%.

A fare da assist al titolo contribuisce la notizia della cessione del 49% di Telepass per 1,056 miliardi e delle attese per una soluzione del dossier Autostrade. Nel pomeriggio, infatti, si terranno i CdA di Atlantia e di CDP che dovrà formulare l’offerta per Aspi.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il gestore della più estesa rete autostradale europea mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +11,07%, rispetto a -0,28% del principale indice della Borsa di Milano).

Lo status tecnico di breve periodo di Atlantia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15,18 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,82. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 15,54.