Atlantia: il titolo supera quota 21 e tornano investitori USA

(Teleborsa) – Nuova seduta positiva oggi in Borsa per Atlantia dove il titolo ha chiuso la sessione odierna sopra quota 21. Negli ultimi tre mesi il titolo ha guadagnato quasi il 18%. Secondo quanto emerge dalle sale operative, a spingere la quotazione della holding leader nelle infrastrutture a livello globale, guidata da Giovanni Castellucci, è soprattutto il ritorno di investitori negli Stati Uniti dove, tra l’altro, proprio in questi giorni è in corso un roadshow della società.

Gli analisti guardano con favore al rasserenamento dei rapporti della controllata Autostrade per l’Italia con il Governo e al fatto che la revoca della concessione sembri essere ipotesi sempre più remota. Il risultato odierno è anche frutto di una serie di target price a rialzo, l’ultimo dei quali è quello di Goldman Sachs che ha fissato il “buy” a 25,2 per azione.