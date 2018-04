Atlantia esercita diritto di vendita quota Cellnex

editato in: da

(Teleborsa) – Come ampiamente preannunciato, Atlantia ha esercitato il diritto di vendita (“diritto di put”) sul 29,9% del capitale sociale diCellnex.

Lo ha annunciato lo stesso gestore autostradale in riferimento all’operazione di acquisizione di Abertis condotta con ACS.

Il prezzo di esercizio è pari a 21,50 euro per azione Cellnex (cum dividend), pari a un corrispettivo di 1,489 miliardi.

In conformità agli impegni assunti con Atlantia, Hochtief farà quindi quanto necessario affinché, subordinatamente all’esito positivo dell’OPA sulle azioni di Aberti s, quest’ultima proceda alla vendita, a dette condizioni, delle azioni Cellnex ad Edizione, la holding della famiglia Benetton.

Atlantia ha conseguentemente comunicato ad ACS ed Hochtief che la percentuale di partecipazione acquisita da Edizione sarà pertanto pari al 29,9% del capitale sociale di Cellnex.

L’offerta di Edizione prevede anche i termini e le condizioni di un eventuale aggiustamento del prezzo secondo un meccanismo cd. di earn out (sistema di clausole contrattuali che puntano a ridurre il rischio derivante a una società dall’acquisto di un’altra) nei 12 mesi successivi al trasferimento, in linea con quanto previsto nell’Opzione di Acquisto per il numero di azioni oggetto della compravendita.

Nell’ambito dell’operazione, Edizione riconoscerà ad Atlantia il diritto (personale e incedibile) di co-investire in Cellnex, acquistando fino al 20% della Partecipazione (pari, in trasparenza, al 6% circa del capitale di Cellnex) entro i 2 anni successivi all’esecuzione della compravendita e un “diritto di prima offerta” e un “diritto di prelazione” per l’ipotesi in cui Edizione intenda cedere – direttamente o indirettamente – in tutto o in parte, la Partecipazione entro i 7 anni successivi all’esecuzione della compravendita.