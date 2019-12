Atlantia e Aspi, S&P mette rating in negative watch

editato in: da

(Teleborsa) – Standard & Poor’s, in relazione alla persistente incertezza percepita sul quadro concessorio di Autostrade per l’Italia (Aspi), ha messo sotto osservazione per un possibile downgrade i rating di Autostrade per l’Italia e Atlantia.

Contemporaneamente, l’agenzia ha riaffermato il rating BBB di Abertis in relazione alla riconosciuta segregazione (fino a 2 notch) rispetto al rating del Gruppo Atlantia, con outlook che passa da stabile a negativo (analogamente per HIT e Sanef).

Infine Standard & Poor’s ha riaffermato anche il rating BBB (negative outlook) di Aeroporti di Roma riconoscendo anche per ADR una segregazione (fino a 2 notch) rispetto al Gruppo Atlantia.