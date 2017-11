Atlantia distribuirà un acconto sul dividendo di 0,57 euro per azione

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha deliberato in data odierna di attribuire agli azionisti un acconto sui dividendi

dell’esercizio 2017 pari a 0,57 euro per azione (0,44 l’acconto del 2016). Sulla base delle azioni attualmente in circolazione, l’importo da distribuire ammonta complessivamente a 466 milioni di euro.

La determinazione dell’acconto sui dividendi dell’esercizio 2017 è avvenuta sulla base della situazione contabile al 30 giugno 2017 di Atlantia, che presenta un utile netto di 1.229 milioni di euro, tenendo conto anche dell’evoluzione prevedibile della gestione, si legge in una nota.

L’acconto sui dividendi sarà messo in pagamento dal 22 novembre 2017 per ciascuna azione in circolazione alla data del

calendario di Borsa di stacco cedola del 20 novembre 2017.

Atlantia ha inoltre fatto sapere che in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) su Abertis, il gestore autostradale “si riserva la facoltà di modificare il corrispettivo di offerta per ciascuna azione Abertis nonché il rapporto di cambio relativo alla Parziale Alternativa in Azioni per effetto della distribuzione dell’acconto che sarà messo in pagamento da Atlantia, nonché dell’acconto sui dividendi distribuito da Abertis in data 2 novembre 2017, come previsto nella documentazione di offerta”.