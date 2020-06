Atlantia corre in vista decisione governo su ASPI

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Atlantia, che lievita in Borsa con un guadagno del 6,58%, confermandosi oggi il miglior titolo del FTSE MIB. Nonostante l’annuncio di risultati in contrazione, il mercato si è focalizzato sulle indicazioni arrivate dalla cnrollata ASPI e dal Governo relativamente al dossier concessioni.

Il Premier Conte ha assicurato che una decisione riguardo alla concessione autostradale in capo ad Autostrade sarà presa entro un paio di settimane. Uno sviluppo che porrebbe fine alla situazione di incertezza protrattasi sino ad oggi.

Dal canto suo, l’Ad di Autostrade, Roberto Tomasi, in occasione della cerimonia per il completamento della galleria Santa Lucia sulla A1, si è detto “fiducioso sulla possibilità di trovare un componimento con il governo nella questione del ponte di Genova”. “Continuiamo a gestire l’infrastruttura viaria più importante del Paese con passione, fatica e dedizione, ed è questo il punto centrale del nostro agire quotidiano”, ha aggiunto il numero uno di ASPI, confermando l’impegno a portare avanti gli investimenti programmati per la rete autostradale.