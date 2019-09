editato in: da

(Teleborsa) – il CdA di Atlantia è stato convocato per domani, martedì 17 settembre alle ore 14.30.

Lo si legge in una nota della società in cui spiega che “facendo seguito a quanto già comunicato in data 13 settembre” il Consiglio di Amministrazione della società è stato convocato dal Presidente Cerchiai, “d’intesa con l’Amministratore Delegato”, con ad oggetto, tra l’altro, “comunicazioni dell’Amministratore Delegato“.