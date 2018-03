Atlantia conferma colloqui preliminari con ACS

(Teleborsa) – Atlantia conferma i colloqui preliminari con ACS, mentre non esiste alcun accordo sulla contesa per Abertis .

La precisazione del gruppo arriva in seguito alle indiscrezioni riportate stamane 8 marzo dal quotidiano spagnolo Expansion che aveva reso noto che Atlantia e ACS stavano negoziando un accordo in “extremis” per spartirsi gli asset di Abertis, evitando così la guerra derivante da un’OPA.

Intanto a Piazza Affari prosegue la salita di Atlantia che svetta con un +4,70%.