Atlantia chiude in rosso. Ancora in sofferenza il titolo

(Teleborsa) – Seduta in ribasso per il gestore della più estesa rete autostradale europea, che chiude la seduta con un calo del 15,19% a causa dei rischi sempre più concreti di una revoca della concessione per Aspi.

Il presidente del Consiglio ha giudicato la proposta avanzata da Atlantia al governo, per evitare la revoca della concessione autostradale della sua controllata Autostrade per l’Italia, “ampiamente insoddisfacente” affermando che l’esecutivo non è disposto “a concedere altri benefici” ai Benetton.

Dall’altra parte la società ha fatto sapere che non ha intenzione di uscire da Aspi. La società “ha riconosciuto gli errori e ora vuole avere l’orgoglio e la pazienza di rimediare, anche con altri soci” senza, tuttavia, vendere tutto il pacchetto di Aspi, pari all’88% del capitale. È quanto affermano in un’intervista al quotidiano La Repubblica gli amministratori delegati di Aspi e di Atlantia, Roberto Tomasi e Carlo Bertazzo.

Lo scenario su base settimanale di Atlantia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Lo scenario di breve periodo della società di concessionarie autostradali evidenzia un declino dei corsi verso area 10,26 con prima area di resistenza vista a 13,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,16.