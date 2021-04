Atlantia, CdA: riconvocazione in tempo utile per valutare offerta CDP

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di riconvocarsi in tempo utile per le necessarie determinazioni in ordine all’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia presentata dalla cordata formata da CDP Equity, Blackstone e Macquarie.

Lo rende noto la società in una nota, rifacendosi a quanto già comunicato in data 16 aprile. In quell’occasione il CdA aveva deliberato di convocare entro il 28 maggio 2021 l’assemblea degli azionisti della società per l’esame dell’offerta di acquisto, anche se non formalmente obbligato a farlo.