Atlantia, CdA non esercita diritto di co-investimento sul 3,4% in Cellnex Telecom

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di non esercitare il diritto di co-investimento, riveniente dall’accordo sottoscritto in data 24 luglio 2018, e successivamente modificato in data 16 luglio 2020, con Edizione e le sue controllate Sintonia e ConnecT (oggi ConnecT Due).

L’Accordo attribuiva alla Società la facoltà di acquistare entro il 12 luglio 2021, una quota pari al 3,4% in Cellnex Telecom, ad un prezzo pari alla media ponderata del prezzo di chiusura delle azioni Cellnex nel periodo di tre mesi antecedente il 35esimo giorno lavorativo successivo alla data dell’esercizio del diritto (quindi a un prezzo ad oggi non calcolabile).

Il CdA – si legge in una nota di Atlantia – ha ritenuto l’esercizio del diritto di co-investimento, non coerente con le linee di indirizzo strategico di medio lungo termine di Atlantia, delineate e comunicate al mercato il 15 giugno scorso.

“Rimangono comunque esercitabili fino al 12 luglio 2025 i diritti, previsti dall’Accordo, di prima offerta (“ROFO”) e di prelazione (“Right to Match”) su una quota del 5,7%; rimane altresì fermo, fino alla medesima data, il diritto di prelazione di Atlantia sui diritti di opzione (non esercitati da Connect Due) rivenienti da eventuali futuri aumenti di capitale deliberati da Cellnex”.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata assunta previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia, configurandosi come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società (avuto riguardo al superamento dell’indice di rilevanza del controvalore), tenuto conto del fatto che Edizione è, tramite la società controllata Sintonia, l’azionista di riferimento di Atlantia.