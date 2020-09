Atlantia brilla in Borsa, attesa su accordo con CDP

editato in: da

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per Atlantia, che chiude in rally con un guadagno del 16,23%. I primi movimenti sono stati vivaci per il titolo, che ha preso il via a 14,2 Euro, superando il massimo della vigilia, per poi continuare ad incrementare la performance in giornata e finire in miglioramento a 15,65, attorno al livello migliore della riunione.

L’appeal speculativo sul titolo è alimentato dall’attesa del CdA di domani, 3 settembre 2020, che prevedibilmente approverà lo spin off della controllata ASPI. Sul valore dell’asset si parla di un’operazione di circa 11 miliardi di euro. Nel frattempo era in calendario per la giornata di oggi l’incontro fra i vertici di Atlantia e CDP per mettere a punto gli ultimi dettagli del deal.

La tendenza di breve della società di concessionarie autostradali è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,42, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,1. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 18,74.