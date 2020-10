Atlantia, assemblea approva nomina Lucia Morselli e revoca aumento capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Si è riunita oggi l’assemblea di Atlantia, sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ed ha approvato la nomina di un componente del CdA, la revoca dell’aumento di capitale deliberato ad agosto ed alcune modifiche statutarie.

L’Assemblea ha deliberato la nomina di Lucia Morselli, cooptata dal CdA il 24 settembre scorso, quale Consigliere indipendente, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le ha attribuito il medesimo compenso degli altri componenti del Consiglio.

I soci hanno poi deliberato la revoca dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dell’8 agosto 2013, a servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di 18,5 milioni di euro mediante emissione di massime 18.455.815 azioni, e di liberare integralmente la riserva statutaria “Riserva vincolata per Diritti di Assegnazione Condizionati” costituita dalla stessa assemblea. La Società provvederà alla costituzione di un deposito vincolato di valore pari all’importo massimo teoricamente spettante ai Diritti di Assegnazione attualmente in circolazione.

L’Assemblea ha infine deliberato di modificare gli articoli 6, 20, 32 e 23 dello Statuto per prevedere l’eliminazione dallo Statuto Sociale dell’indicazione del valore nominale unitario espresso delle azioni, l’adeguamento dello Statuto Sociale alla disciplina sulle quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e la modifica dello Statuto Sociale in merito alle modalità per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Come previsto non è stato trattato il punto 3 dell’ordine del giorno, relativo al processo di dual track per la scissione parziale proporzionale di Atlantia a favore della società interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costruzioni, rinviato ad una successiva assemblea da convocarsi entro non oltre il 15 gennaio 2021.