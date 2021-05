Atlantia, assemblea approva cessione Aspi a consorzio CDP

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Atlantia, riunitasi oggi, sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato la cessione dell’intera partecipazione in Autostrade per l’Italia (Aspi) al consorzio guidato da CDP.

“La proposta del Consiglio di Amministrazione, descritta nella Relazione Illustrativa messa a disposizione sul sito della società il 30 aprile scorso, è stata approvata con il voto favorevole di 1.129 azionisti pari al 86,86% del capitale sociale rappresentato in assemblea – si legge nella nota di Atlantia -. Hanno espresso voto contrario 60 azionisti pari al 12,75% del capitale rappresentato e si sono astenuti 12 azionisti pari allo 0,39% del capitale rappresentato”.

All’assemblea, convocata per deliberare sull’offerta per Aspi presentata da CDP in consorzio con i fondi Blackstone e Macquarie, hanno partecipato 1.201 azionisti pari al 70,39% del capitale sociale.

Il titolo Atlantia, già ben intonato nella prima parte della seduta, mostra un rialzo del 3,19% a 16,15 euro confermandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.