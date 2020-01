editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data 17 gennaio 2020, ha provveduto a nominare il Consigliere indipendente non esecutivo Andrea Boitani quale componente del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, in sostituzione del Consigliere Carlo Bertazzo, nominato Amministratore Delegato.