Atlantia, anche proxy advisor Glass Lewis dà parere positivo su vendita ASPI

(Teleborsa) – Tutti compatti i proxy advisor nel consigliare agli azionisti di Atlantia di accettare l’offerta presentata dalla cordata Cdp-Blackstone-Maquarie su ASPI. Ultimo in ordine di tempon l’advisor Glass Lewis ha dato il suo assenso all’operazione, allineandosi al parere di Iss e Frontis, favorevoli a bloccare una vicenda che tiene in ostaggio da ormai due anni l’intera holding.

“Con uno spin-off sul tavolo e nessuna alternativa veramente praticabile” – afferma l’advisor – “siamo inclini a concludere” che la vendita “rappresenti un percorso adeguato e certo per risolvere una impasse che va avanti da molto tempo e che in prospettiva potrebbe proseguire”,.

“Il board ha assicurato adeguata considerazione e ulteriore upside finanziario, coerente con la parte bassa della forchetta di stima del fair value di ASPI”, afferma Glass Lewis, che non vede elementi che “suggeriscano la disponibilità di ulteriore valore in questa fase” e ritiene che “ci sia sufficiente motivo per supportare” l’operazione.