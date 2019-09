Atlantia affida a KPMG e Ramboll audit su questione viadotti

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna (27 settembre 2019), facendo seguito a quanto deliberato nella seduta dello scorso 13 settembre 2019 alla luce delle notizie di stampa relative ai provvedimenti cautelari disposti dalla magistratura che sembrano delineare gravi comportamenti da parte di alcuni dipendenti di società del Gruppo, rende noto che ha affidato alle società KPMG Advisory SpA – Servizi Forensic – e Ramboll Denmark A/S – primaria società di ingegneria a livello internazionale con comprovata esperienza in asset management e operation&maintenance di grandi opere infrastrutturali – un’attività di audit, finalizzata a verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali da parte di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering e delle persone coinvolte.

Inoltre la società SGS Italia SpA, società controllata da SGS S.A., leader mondiale nei principali settori industriali per servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, è stata incaricata di eseguire un’analisi della qualità e dell’adeguatezza del framework metodologico e del sistema procedurale adottato da Autostrade per l’Italia e da Spea Engineering.

Atlantia valuterà gli esiti di tali attività – che non dovranno in alcun modo interferire con le indagini in corso da parte dell’autorità giudiziaria e che saranno messi a disposizione della magistratura – e seguirà lo sviluppo delle indagini, anche al fine di adottare gli ulteriori provvedimenti che verranno ritenuti necessari.