Atlantia adotta nuove Linee Guida in materia di Diversity, Equality and Inclusion

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, presieduto da Fabio Cerchiai, ha approvato le nuove “Linee Guida in materia di Diversity, Equality and Inclusion” (DE&I) della Holding. Un documento che, grazie a parametri oggettivi e misurabili, impegna la società favorire e promuovere una cultura della diversità, intesa come valore fondativo del proprio modello di fare impresa, garantendo a ciascun dipendente uguali condizioni e opportunità, senza distinzione alcuna riguardante età, sesso/genere e identità di genere, orientamento sessuale e di opinione, etnia/cultura, religione, condizione fisica ed economica.

Le Linee Guida si inseriscono nell’ambito del Global Compact cui Atlantia aderisce e si rifanno a principi costituzionalmente sanciti, alla normativa europea ed all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Per attuare e monitorare gli impegni assunti, Atlantia si dota di un presidio organizzativo dedicato e di meccanismi di partecipazione attiva e monitoraggio ad hoc. Fra questi: la definizione di “Obiettivi e metriche” (Key Human Indicators – KHI); la costituzione di uno “Steering Committee” composto da senior executives del Gruppo ed esperti esterni per monitorare trend, progetti e metriche; la promozione di una “DE&I Culture” quale elemento integrato a tutti i processi aziendali, tra cui la selezione, la formazione, l’elaborazione di strumenti di performance e sviluppo, l’organizzazione, la remunerazione, le iniziative di people care e di welfare aziendale.

Le Linee Guida prevedono inoltre l’attivazione di collaborazioni con il mondo accademico e la nascita di un Osservatorio permanente, finalizzato anche a sostenere l’uguaglianza, la tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità delle persone dell’azienda.

“Il nostro obiettivo è promuovere attivamente la cultura della diversità in azienda, facendone un valore portante del modo di fare impresa” ha dichiarato Maria Sole Aliotta, responsabile Employer Branding, Capability Acquisition & Development, Diversity & Inclusion di Atlantia, aggiungendo “il nostro impegno nel favorire la diversità coinvolge innanzitutto la Holding, che già oggi ha il 45% di dipendenti donne, un team manageriale con background differenziati, una popolazione di giovani talenti in veloce crescita. Ma il nostro impegno sarà anche coinvolgere attivamente le nostre società controllate all’interno di questo percorso virtuoso”.