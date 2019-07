Atlantia accelera e chiude in vetta al FTSE MIB

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Atlantia, che scambia in rialzo del 2,57% collocandosi in vetta al principale paniere.

Oggi si riunisce il CdA: probabile che venga esaminato anche il dossier Alitalia.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il gestore della più estesa rete autostradale europea mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +3,18%, rispetto a +1,21% del principale indice della Borsa di Milano).

L’esame di breve periodo di Atlantia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,67 Euro e primo supporto individuato a 23,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,45.