Atac, disservizi, buco di bilancio e scandali: storia di un disastro annunciato

Oltre 2,4 milioni di cittadini sono chiamati oggi, domenica 11 novembre, a dire la loro sul futuro dell’Atac attraverso il referendum consultivo che per molti, in realtà, sarà anche un test per misurare il gradimento dei romani nei confronti della giunta pentastellata.

Al di là dell’esito finale, resta una certezza: quella di Atac è la storia di un disastro annunciato. Tra disservizi, sprechi e gestione fallimentare, la municipalizzata che da oltre un secolo gestisce il trasporto pubblico capitolino, è da tempoarrivata a un punto di non ritorno.

E, come sempre, a fornire il quadro della situazione che diventa ogni giorno più drammatica, sono i numeri: 1,4 miliardi di debiti accumulati, quasi 2mila fornitori sul piede di guerra, vetture con un’età media di 12 anni e migliaia di pendolari sempre più infuriati, per usare un eufemismo. E, ovviamente, i conti non tornano. A questo quadro, infatti, che di certo non è incoraggiante, si aggiunge una gestione che tenta inutilmente di risanare i conti ormai da troppi anni in rosso.



Una lunga storia in cui non sono mancati gli scandali. Il caso più clamoroso è stato Parentopoli: decine e decine di assunzioni a chiamata diretta, la maggior parte ai tempi della giunta Alemanno, con danno erariale stimato, e in seguito accertato, di diversi milioni di euro. Atac, come altre municipalizzate, serviva per piazzare amici e parenti di politici, gonfiando l’organico di impiegati mentre servivano autisti e operai

Secondo l’ultimo rapporto di R&S Mediobanca – che analizza la situazione economica delle principali società controllate dai maggiori 115 enti locali – nel periodo 2011-2015 la società ha registrato 5 anni in perdita, accumulando un buco di ben 765 milioni. Ammontano invece a 325 milioni i debiti contratti nei confronti dei quasi 2mila fornitori mentre dall’ultimo contratto di servizio risulta che l’azienda deve al Comune di Roma oltre 477 milioni. Un deficit che, come prevedibile, si ripercuote anche sulla qualità del servizio.

EVASIONE TARIFFARIA – Solo a Roma, caso unico in tutta Europa, i ricavi da biglietti coprono una parte infima dei ricavi. Nel 2015 Atac ha incassato dalla vendita dei ticket 260 milioni su un fatturato di poco meno di un miliardo. Tanto per dare un’idea, l’azienda consorella l’Atm di Milano, a parità di fatturato incassa il doppio dalla vendita dei biglietti da viaggio. Tradotto in numeri, parliamo di circa 250 milioni che di fatto mancano ogni anno alle casse dell’agonizzante azienda capitolina.

LA TRUFFA DEI BIGLIETTI – Nei conti disastrati dell’Atac non poteva mancare anche il raggiro dei biglietti taroccati. Secondo la guardia di finanza, c’è stato un sistema di doppia bigliettazione con una vera centrale che stampava e vendeva titoli falsi o comunque in nero, creando una contabilità parallela da 70 milioni di euro all’anno.

UNA STORIA GLORIOSA – Eppure Atac ha rappresentato per decenni l’eccellenza tra le Aziende europee del trasporto pubblico urbano, addirittura a livello mondiale. Le sue origini si perdono, per così dire, nella notte dei tempi. Tanto è vero che il primo servizio di trasporto collettivo urbano a Roma risale a un “omnibus a cavalli” da via Montanara (Rupe Tarpea) alla Basilica di San Paolo, inaugurato a metà del 1845. Con l’unità d’Italia, crescendo la domanda di trasporto pubblico, nacquero altre imprese. La prima convenzione tra il Comune di Roma e la Società romana degli omnibus (SRO), poi Società Romana Tramways Omnibus (SRTO), per l’esercizio di una rete di trasporti, strutturata sempre su omnibus a cavalli, fu firmata nel 1876. Negli stessi anni cominciarono a svilupparsi le tranvie e la prima linea a trazione elettrica fu aperta nel 1895, da piazza San Silvestro alla Stazione Termini.

1909-1944 CON LA GRANDE RIFORMA TRANVIARIA DEL 1930 – Fondata nel 1909 come AATM (Azienda Autonoma Tranviaria Municipale) su iniziativa del sindaco Ernesto Nathan, l’azienda cambia quasi subito nome in ATM (Azienda Tranvie Municipali) e inaugura il servizio commerciale il 21 marzo 1911, in concorrenza con le linee SRTO che allora gestiva la maggior parte della rete tranviaria urbana. Ma dal 1919 l’ATM inizia ad assorbire gradualmente le linee e il materiale rotabile della SRTO. Nel 1925 venne istituito il Governatorato di Roma e così ATM cambiò nome in ATG (Azienda Tranvie del Governatorato), divenendo due anni dopo diventa ATAG (Azienda Tranvie e Autobus del Governatorato. Il 21 dicembre 1929 cessa di esistere SRTO, oramai ridotta a una sola linea. Dal 1 gennaio 1930, con la “Riforma voluta da Mussolini, il tram scompare dal centro della città sostituito da autobus. Il Filobus compare l’8 gennaio 1937 con due linee al quartiere Flaminio.

IL SECONDO DOPOGUERRA E NASCITA DI ATAC – Con la caduta del fascismo, il 9 agosto 1944 ATAG diventa ATAC (Azienda Tranvie e Autobus del Comune) per affrontare il difficile compito della ricostruzione della rete e dei mezzi decimati dalla guerra. Per i primi due anni un servizio minimo venne assicurato dalle storiche “camionette” e solo dal febbraio 1947 ATAC ripristinò le prime 6 linee, mentre il ritorno alla rete prebellica si raggiunse solo nel 1948. ATAC ritornò così a espandersi rapidamente tornando ad essere per un certo tempo la più importante azienda di trasporto pubblico d’Europa nota anche per la competenza dei suoi dipendenti anche in tutti i settori, anche per la manutenzione.

IL DECLINO – Con lo sviluppo del traffico privato, l’apertura della prima linea metropolitana e le allora imminenti Olimpiadi di Roma del 1960, ATAC nella seconda parte degli anni ’50 del secolo scorso cominciò il graduale e poi sempre più veloce smantellamento della straordinaria rete tranviaria e filoviaria della città, sostituendo i mezzi con autobus. Nonostante la forte volontà politica di totale dismissione il tram non fu soppresso, sebbene ridotto a poche linee soprattutto periferiche. L’ultimo filobus, linea 47, circolò a Roma il 2 luglio 1972.

MONDIALI DI CALCIO E TIMIDI MA VANI SEGNALI DI RIPRESA – I Mondiali di Calcio in Italia del 1990, tra speculazioni, scandali e ripensamenti, ebbero l’effetto di indurre Atac a riprendere interesse, seppur “leggero”, per il tram, poi “timidamente” confermato nei decenni successivi. Anche se con assai scarsi “effetti concreti”. L’aumento dei costi e una progressiva “mala gestione” aziendale, tra cui il rilancio, presto interrotto, della rete filoviaria romana, hanno portato alla disastrosa condizione dell’azienda che, stando alle voci, perderebbe attualmente 2 milioni di euro al giorno e al Referendum sulla sua privatizzazione o meno di oggi domenica 11 novembre 2018.