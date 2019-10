ASviS, Gualtieri: più investimenti per sostenibilità ambientale

editato in: da

(Teleborsa) – Era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Rapporto ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 2019, che fotografa e analizza l’andamento del Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) dell’Agenda 2030.

All’incontro a Roma è intervenuto il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “Sono davvero lieto e onorato di prendere parte per la prima volta in qualità di ministro dell’Economia e delle Finanze a un evento così importante, che rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto su questioni cruciali per il futuro del nostro pianeta, dell’Europa e dell‘Italia”.

Il ministro ha sottolineato come sia necessario un “cambio di passo in Italia e in Europa”, suggerendo che “servono più investimenti pubblici-privati per la sostenibilità ambientale”. Poi ha parlato anche della manovra del 2020, che metterà il paese su una strada di “stabilità e crescita”, anche se permane l'”annoso problema delle coperture”.