AstraZeneca, via libera della FDA a Lokelma

(Teleborsa) – Il mercato premia l’ultimo via libera delle autorità farmaceutiche ad AstraZeneca.

I titoli della società anglo-svedese stanno guadagnando il 2,48% sulla Borsa di Londra dopo che la Food And Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato Lokelma per il trattamento dell’iperkaliemia nei pazienti adulti.

Sempre oggi AstraZeneca ha fatto sapere di aver chiesto alle autorità giapponesi l’estensione dell’uso di Foxriga per il trattamento del diabete di tipo 1. Attualmente il prodotto è usato in Giappone, Europa e Stati Uniti per il diabete di tipo 2.