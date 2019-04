ASTM paga dazio con un downgrade

editato in: da

(Teleborsa) – Aggressivo ribasso per ASTM, che passa di mano in perdita del 2,58%.

A pesare sulle azioni è il downgrade deciso da Kepler Cheuvreux che ha portato la raccomandazione a “Hold” dalla precedente “Buy”.

La tendenza ad una settimana del gestore autostradale è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di ASTM è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,15.