ASTM, ok del CdA ad acconto sul dividendo

(Teleborsa) – ASTM ha realizzato nei primi nove mesi dell’anno ricavi del settore autostradale pari a a 802,4 milioni di euro, in crescita del 4,21% rispetto al pari periodo 2016. I ricavi del settore costruzioni si attestano a 267,8 milioni rispetto ai 299 milioni dei primi nove mesi del 2016.

L’indebitamento netto rettificato si attesta a 1,43 miliardi di euro, in calo di 192,3 milioni rispetto a fine giugno.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della società ha deliberato la distribuzione di un acconto sui dividendi – relativo all’esercizio 2017 – pari ad euro 0,214 ( in crescita del 7% rispetto all’acconto sui dividendi relativo all’esercizio 2016) per ciascuna delle azioni aventi diritto, per un controvalore complessivo di circa 19,8 milioni di euro.