ASTM, Gargioni nominato Cfo e Mion entra nel CdA

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ASTM ha provveduto a cooptare Stefano Mion, Senior Managing Director e Co-Head di Ardian Infrastructure US, in sostituzione del dimissionario Rosario Mazza.

Entrato in Ardian nel 2007, Mion ha condotto con successo una serie di operazioni in diverse aree nel settore infrastrutturale (energie rinnovabili, distribuzione di gas, PPP, aeroporti, infrastrutture autostradali, ecc) sia in Europa che negli Stati Uniti. Ha maturato, nel corso della sua carriera, importanti esperienze professionali in varie realtà finanziarie internazionali ed è attualmente membro dei Consigli di Amministrazione di Ardian US, Windpower Ltd e Maple Canada Solutions.

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato Alberto Gargioni Chief Financial Officer del Gruppo. Il neoeletto direttore finanziario ha svolto significative esperienze professionali in società finanziarie, nazionali e internazionali, tra cui Santander come Head of M&A Continental Europe, Leonardo & Co come Managing Director, Lazard come Director e Kpmg. Dal 2019 ricopre la carica di Cfo di Nuova Argo Finanziaria, società partecipata al 60% da Aurelia (famiglia Gavio) e al 40% da Ardian.

La nomina di Gargioni – informa una nota – alla luce delle particolari competenze maturate nell’ambito di istituti e banche d’affari internazionali e nella gestione di complesse operazioni finanziarie cross-border, si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura centrale corporate e nel processo strategico di crescita e internazionalizzazione che vedrà il Gruppo protagonista nei prossimi anni.

