ASTM e SIAS, accordo per acquisizione quote detenute da Gruppo Mattioda in ATIVA e SITAF

(Teleborsa) – ASTM e SIAS hanno sottoscritto con il Gruppo Mattioda un accordo finalizzato all’acquisizione delle partecipazioni detenute dal Gruppo Mattioda nelle società concessionarie ATIVA e SITAF. In particolare, in base a tale accordo, ASTM e SIAS acquisiranno una partecipazione pari al 31,17% detenuta dal Gruppo Mattioda in ATIVA, società concessionaria – in regime di prorogatio essendo le concessioni scadute in data 31/08/2016 – delle autostrade A5 Torino-Ivrea-Quincinetto; A4/A5 Ivrea-Santhi ; Torino-Pinerolo; Sistema tangenziale torinese, per un controvalore complessivo di euro 48,9 milioni.

La nuova compagine azionaria di ATIVA post-deal sarà pertanto la seguente:

Gruppo ASTM/SIAS: 72,34%

Città Metropolitana di Torino: 17,64%

Gruppo Mattioda: 10,00%

Altri 0,02%

Contestualmente, l’accordo sottoscritto tra le parti prevede altresì che ASTM e SIAS acquisiscano la partecipazione, pari al 10,19%, detenuta dal Gruppo Mattioda in SITAF, società concessionaria del Traforo autostradale del Frejus, per un controvalore di euro 53,6 milioni.

In base all’accordo sottoscritto, la nuova compagine azionaria di SITAF post-deal sarà pertanto la seguente:

Gruppo ASTM/SIAS: 47,08%

ANAS: 51,09%

Altri: 1,83%

L’acquisizione della partecipazione in SITAF, un asset di lunga durata che gestisce l’unico traforo alpino autostradale che sarà dotato di due canne per collegare Italia e Francia, assume per il Gruppo ASTM/SIAS una particolare valenza strategica in quanto consente un consolidamento della propria presenza sul mercato italiano ed una semplificazione dell azionariato e della governance della società.

ASTM e SIAS acquisiranno le partecipazioni ATIVA e SITAF in quote paritetiche del 50%. Con riferimento all’operazione di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM in corso di perfezionamento, si precisa che le suddette acquisizioni non alterano il rapporto di concambio.