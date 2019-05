ASTM, approvato bilancio 2018 e cedola

editato in: da

(Teleborsa) – Approvato in data odierna il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 da parte dell’Assemblea Ordinaria di ASTM .

L’Assemblea, sempre nella giornata di oggi, ha inoltre deliberato di distribuire per ciascuna azione avente diritto un dividendo, a saldo, pari a 0,302 euro, al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo a saldo sarà messo in pagamento dal 29 maggio 2019 e, in tal caso, le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 27 maggio 2019, contro stacco della cedola n. 49.