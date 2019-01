Astaldi su di giri in attesa formalizzazione offerte salvataggio

editato in: da

(Teleborsa) – Protagonista a Piazza Affari Astaldi, che mostra un’ottima performance dell’11,14% dopo essere stata più volte sospesa per eccesso di rialzo.

A galvanizzare le azioni del General Contractor, alcune indiscrezioni stampa secondo le quali il 5 febbraio prossimo si riunirà un Consiglio di Amministrazione per esaminare le proposte di salvataggio vincolanti ricevute.

Per ora si sarebbero fatti avanti Salini Impregilo, che ha presentato a novembre un’offerta non vincolante di cui si conoscono ben pochi dettagli, e la giapponese IHI Corporation, che ha ribadito di avere un “forte interesse” per Astaldi.

Da ricordare che il 14 febbraio è il termine ultimo a disposizione per presentare al Tribunale di Roma un piano di ristrutturazione.

Si guarda anche alla Turchia, in particolare alla cessione della quota del progetto autostradale Istanbul-Izmir.