Astaldi solida a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Astaldi, che sulla borsa di Milano scambia in rialzo del 6,54%. A galvanizzare il titolo del General Contractor alcune voci su un possibile ingresso di compagnie estere nell’aumento di capitale da 300 milioni di euro. Da segnalare, poi, l’ottimo andamento di Salini Impregilo che traina l’intero settore delle costruzioni.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del general contractor rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 2,583 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2,395. Le attese più coerenti propendono per un’estensione del movimento correttivo verso quota 2,279 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)