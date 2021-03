editato in: da

(Teleborsa) – Astaldi ha comunicato che Teresa Naddeo, consigliere non esecutivo indipendente, nonché Presidente del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine e membro del Comitato Controllo e Rischi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione per motivi personali e con decorrenza immediata.

Il CdA ha deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore e di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea del 29 aprile.