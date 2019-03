Astaldi realizzerà nuova tratta ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi importanti ordini per il Gruppo Astaldi, che è risultato aggiudicatario, in raggruppamento di imprese, del contratto da 608 milioni di euro per la realizzazione di ulteriori 18,7 chilometri della linea ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari, in Italia. Il nuovo lotto si riferisce alla realizzazione del collegamento che da Apice raggiunge Hirpinia e prevede anche la costruzione della Stazione Hirpinia, oltre che di tre gallerie naturali e quattro viadotti.

I lavori saranno eseguiti da Astaldi (in quota al 40%), in raggruppamento di imprese con Salini Impregilo (al 60%). Il Committente delle opere è RFI – Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nell’ambito di questo stesso progetto, Astaldi sta già realizzando i 15,5 chilometri di tracciato della tratta Napoli-Cancello, sempre in raggruppamento di imprese con Salini Impregilo.

La tratta Apice-Hirpinia della linea Napoli-Bari, come tutti gli altri progetti in esecuzione, è parte integrante del sistema di trasporto TEN-T (Trans European Network-Transport) e contribuirà, pertanto, al collegamento dell’Italia al resto d’Europa.

Positivo il titolo Astaldi a Piazza Affari: +1,40%.