Astaldi, parere positivo commissari su piano e proposta ai creditori

(Teleborsa) – Parere positivo dei commissari giudiziali alla proposta di concordato per la Astaldi.

La società – si legge in una nota – ha ricevuto la comunicazione del deposito al Tribunale di Roma della relazione dei commissari, che hanno espresso parere positivo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano e della proposta di concordato qualificando quest’ultima “sicuramente più vantaggiosa per i creditori chirografari” rispetto allo scenario alternativo dell’amministrazione straordinaria che, a differenza del concordato in continuità, “non è volta al migliore soddisfacimento dei creditori”.

Il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi alla procedura di concordato lo scorso 5 agosto e ha ordinato la convocazione dei creditori per il voto sulla proposta di concordato in sede di adunanza dei creditori per il 26 marzo 2020.