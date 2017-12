Astaldi, ok dei soci all’aumento di capitale

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Astaldi, ha approvato l’aumento del capitale sociale, a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di

opzione.

Importo complessivo massimo di nominali 35.706.998 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 17.853.499 azioni ordinarie Astaldi da porre ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario equity-linked deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2017 e collocato integralmente per Euro 140 milioni presso investitori qualificati in data 14 giugno

2017.

Durante l’Assemblea, il Presidente Paolo Astaldi ha comunicato agli azionisti che, a seguito della flessione registrata dai titoli azionari e obbligazionari della Società a partire dall’8 novembre scorso, “Astaldi ha ritenuto opportuno agire presso le Autorità competenti, per misure a tutela della Società, degli Azionisti e del regolare andamento del mercato”.