Astaldi in forte calo, resta in corsa solo Salini Impregilo

(Teleborsa) – Frena Astaldi dopo i recenti rialzi, in attesa di sviluppi sul fronte delle offerte per il salvataggio. Secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe tirata fuori dall’affaire la giapponese IHI, lasciando in corsa solo l’italiana Salini Impregilo.

L’offerta di Salini potrebbe arrivare mercoledì 13 febbraio, un solo giorno prima del termine ultimo per presentare al Tribunale di Roma un piano di ristrutturazione.

A Piazza Affari il titolo Astaldi arretra del 6,14% mentre le azioni Salini Impregilo cedono il 4,69%.