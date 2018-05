Astaldi in corsa: ok a ricapitalizzazione e accordo con IHI

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Astaldi, che tratta in rialzo del 3,15% dopo l’ok del CdA all’aumento di capitale da 300 milioni di euro. Via libera anche ai conti del 1° trimestre e al nuovo piano strategico al 2022. Siglato un accordo strategico con il gruppo giapponese IHI Corporation 7013.T, che parteciperà alla ricapitalizzazione.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al general contractor rispetto all’indice di riferimento.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Astaldi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,917 Euro. Primo supporto visto a 2,693. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,569.

