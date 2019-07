Astaldi, gli investitori premiano la Nuova Offerta di Salini

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio di giornata positivo per il titolo Astaldi a Piazza Affari, con quotazioni in rialzo del 4,17%. Il mercato sembra apprezzare la Nuova Offerta presentata daSalini Impregilo, sempre nel quadro del cosiddetto Progetto Italia, polo nazionale delle costruzioni che dovrebbe nascere grazie al costruttore romano, Cassa depositi e prestiti (Cdp), banche e altre aziende del comparto.

Il Consiglio di Amministrazione del General Contractor, terminato nella tarda serata di ieri (15 luglio 2019), ha deliberato di trasmettere ad Astaldi una nuova offerta destinata a superare e sostituire la precedente. In particolare, l’offerta prevede un aumento del capitale di Salini Impregilo per complessivi 600 milioni di euro.

Salini Impregilo ha, altresì, ricevuto comfort letters non vincolanti da parte di Salini Costruttori S.p.A., CDPE e dalle altre istituzioni bancarie e finanziarie coinvolte, a vario titolo, nell’operazione quali Intesa Sanpaolo, UniCredit, SACE, BNP Paribas, Banco BPM, MPS e Illimity (per il capitale di Astaldi), che confermano la rispettiva disponibilità a proseguire fattivamente e in buona fede le negoziazioni attualmente in corso, al fine di definire termini e condizioni del loro intervento, così da poterli sottoporre alla valutazione dei rispettivi organi deliberanti.

Sulla borsa milanese positivo anche l’andamento del titolo Salini Impregilo: +0,80%.