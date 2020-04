Astaldi e Salini Impregilo in denaro dopo via libera acquisizione da UE

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Astaldi, che scambia in rialzo del 10,38% in Borsa, e per Salini Impregilo, che avanza del 3,12% dopo il via libera alla fusione da parte dell’UE.

La Commissione Europea ha approvato l’acquisizione del controllo unico di Astaldi, ritenendo che l’operazione “non pone problemi di concorrenza a causa del suo impatto limitato sulla struttura del mercato”. L’OK dell’UE fa saltare un altro ostacolo a Progetto Italia, in cui entreranno anche Cdp (per lo Stato) e alcune banche primarie, ma prima c’è un’altra condizione, l’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori di Astaldi, in calendario per oggi.

Tornando alla performance di Borsa, l’esame di breve periodo del titolo Astaldi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,4763 Euro e primo supporto individuato a 0,4348. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,5178.