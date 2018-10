Astaldi corre in Borsa. Pietro Salini definisce “chiacchiere” news su “abboccamento”

editato in: da

(Teleborsa) – Resta in primo piano la questione del salvataggio di Astaldi, in crisi ed in attesa di un ipotetico acquirente. Fra gli interessati c’è anche Salini Impregilo, che qualche giorno fa ha confermato di aver “manifestato interesse” per la società attiva nel settore delle infrastrutture, ma senza impegni.

Interesse che ha alimentato la speculazione sul mercato azionario ed anche le indiscrezioni della stampa, attenta a carpire qualche segnale che indichi un possibile avanzamento di trattative.

E così Pietro salini, patron del gruppo che porta il suo nome, ha definito oggi “chiacchiere giornalistiche” le notizie relative ad un primo “abboccamento” con Astaldi.

Tuttavia, le azioni Astaldi corrono sul listino di milano (+4%), ma fa bene anche Salini Impregilo (+1,76%) assieme a tutto il comparto delle costruzioni.