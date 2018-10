editato in: da

(Teleborsa) – Non si fermano le vendite su Astaldi, che continua ad essere bersagliata dalle vendite a Piazza Affari dopo aver annunciato la richiesta di concordato preventivo.

I titoli della società di costruzioni sono al momento sospese per eccesso di ribasso con un teorico -24,28% nonostante Consob abbia deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sulle azioni Astaldi. Il provvedimento è in vigore per l’intera seduta borsistica di martedì 2 ottobre 2018.