Astaldi: CdA convoca assemblee obbligazionisti prestiti obbligazionari US e UK

(Teleborsa) – Astaldi ha reso noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare le Assemblee dei portatori delle obbligazioni di ciascuno dei seguenti prestiti obbligazionari emessi da Astaldi: prestito obbligazionario denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (le “Obbligazioni UK”); e prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) (le “Obbligazioni U.S.”).

Le suddette Assemblee – comunica Astaldi in una nota – saranno convocate: in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell’Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell’Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo, in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell’Assemblea di cui alle Obbligazioni UK).

Le Assemblee si terranno a Roma presso il Centro Congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo, 710, affinché deliberino sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi.

“L’odierna convocazione delle predette Assemblee – si legge nella nota – è un passaggio necessario nell’ambito della procedura concordataria di Astaldi. Ai sensi della normativa applicabile italiana, l’esito della votazione di ciascuna delle predette Assemblee degli obbligazionisti in merito alla proposta di concordato preventivo di Astaldi sarà espresso dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in sede di Adunanza dei Creditori – o nei venti giorni successivi, come consentito dall’articolo 178 della Legge Fallimentare – fissata dal Tribunale di Roma per il giorno 26 marzo 2020, ore 10:30 (CET)”.