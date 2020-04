Astaldi, 58,32% di voti a favore proposta concordataria

editato in: da

(Teleborsa) – Astaldi informa che, in data odierna, si è tenuta, in modalità telematica, l’adunanza dei creditori della società, e che sulla base dei voti sinora validamente espressi, la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale formulata dalla stessa Astaldi ha già raggiunto il 58,32% di voto favorevole dei crediti aventi diritto al voto, superando così la maggioranza richiesta per l’approvazione.

L’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori – si legge in una nota – rappresenta un “passo fondamentale” nel percorso che la società sta affrontando da oramai oltre due anni per il risanamento del Gruppo Astaldi, nonché verso l’esecuzione di Progetto Italia, il piano Salini Impregilo per l’aggregazione e la creazione di un grande player delle infrastrutture italiano, WeBuild.