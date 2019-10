editato in: da

(Teleborsa) – Rendimenti in rialzo per i CTZ a 24 mesi, ma sempre negativi, allo -0,112%, 12 punti base in più rispetto all’ultima asta del 25 settembre scorso. Lo comunica Bankitalia.

Buona la domanda, per oltre 4,4 miliardi di euro a fronte dei 3 miliardi offerti e collocati dal Tesoro. Il rapporto di copertura è pari all’1,47%.