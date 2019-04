Asta CTZ e BTP€i, il Tesoro raccoglie oltre 6,2 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Rendimento in rialzo per i CTZ a 24 mesi, mentre cala per i BTP a 15 anni indicizzati all’inflazione europea.

I CTZ con scadenza 29 giugno 2021 hanno registrato un rendimento pari allo 0,697%, rispetto allo 0,288% dell’asta precedente, n aumento di 41 punti base e con un importo assegnato di 3,5 miliardi di euro, rispetto alla domanda che è stata di 5,365 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è pari 1,53.

Collocati anche 909 milioni di euro di BTP€i con scadenza 15 settembre 2032, a fronte di una richiesta pari a 1,2127 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è stato di 1,33, mentre il rendimento lordo è risultato pari all’1,93%.