Asta BTP: rendimento a 0,01% per il 5 anni

(Teleborsa) – L’Italia ha collocato 2,5 miliardi di BTP a 5 anni, a fronte di richieste per quasi 4,8 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,9. Il rendimento lordo, allo 0,01%, secondo quanto reso noto da Bankitalia. Il rendimento lordo si è ridotto di 22 punti base rispetto alla precedente asta del 29 ottobre, avvicinandosi ulteriorimente allo zero.

Il Tesoro ha collocato anche 3 miliardi di BTP con maturazione a 10 anni, con una domanda a 4,7 miliardi e un rapporto di 1,57. Il rendimento è stato dello 0,59%, 20 punti base in meno dall’asta precedente. Infine, sono stati piazzati altri 2,5 miliardi di CCTEU 6 anni, rispetto a richieste per quasi 4 miliardi, 1,58 volte l’offerta, e rendimento in questo caso negativi, -0,02%.