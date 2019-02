Asta BTP 5-10 anni, aumentano i rendimenti

editato in: da

(Teleborsa) – Rendimenti in crescita per i BTP a 5 anni, con scadenza 1 ottobre 2023, risultato pari all’1,59% e per i BTP a 10 anni, con scadenza 1 agosto 2029, risultato pari al 2,81%.

L’importo totale assegnato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato di 6 miliardi di euro, di cui 2 miliardi per la scadenza a 5 anni e 4 miliardi per la scadenza a 10 anni.

Discreta la domanda per entrambi i titoli di stato, con un rapporto tra domanda e offerta pari, rispettivamente, all’1,46 e all’1,31.