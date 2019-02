Asta Bot, collocati 6 miliardi di Buoni a sei mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Come ultimi test del mese di febbraio, oggi e domani il Tesoro mette all’asta Bot e Btp.

Nella collocazione odierna dei Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza 30 agosto 2019, la Banca d’Italia ha confermato l’intero collocamento dei titoli semestrali per un totale di 6 miliardi di euro. La domanda è voluminosa per 9,9 miliardi di euro, valore che equivale a un rapporto di copertura di 1,65, positivo seppur in calo rispetto all’1,82 dell’asta di fine gennaio.

Rispetto al rendimento negativo di -0,025% dell’asta dello scorso mese, tasso più basso da aprile 2018, il rendimento lordo di aggiudicazione, nonostante anch’esso si annoveri in area negativa, è in rialzo di quasi due centesimi a -0,007%.



Il prezzo di aggiudicazione è fissato a 100,004.