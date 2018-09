Asta 5G: nella sesta giornata di rilanci superati i 4,1 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Le offerte per l’asta sulle frequenze per il 5G hanno raggiunto i 4,1 miliardi di euro. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) al termine della sesta giornata della fase dei rilanci (che sono stati 77) per l’assegnazione delle frequenze per il 5G.

Alla procedura hanno partecipato le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia.

“A conclusione di questa giornata l’ammontare totale delle offerte ha raggiunto quota di 4.148.442.258,00 euro, superando così l’introito della precedente gara multibanda del 2011, che si era conclusa con un ammontare pari a 3.945.295.100,00 euro. Anche nella sesta giornata la competizione si è concentrata sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 1.944.840.000,00 euro.

Alle ore 10.00 di oggi 21 settembre 2018, è ripresa la fase dei miglioramenti competitivi.