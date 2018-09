Asta 5G: in ottava giornata offerte a 4,7 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Alle ore 19:00 di oggi, 24 Settembre, si è conclusa l’ottava giornata della fase dei miglioramenti competitivi per la procedura di assegnazione delle frequenze per il 5G, che ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia.

L’ammontare totale delle offerte vincenti al momento è pari a oltre 4,74 miliardi di euro.

Molto vivace la competizione sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 2,54 milioni di euro.

Una nuova seduta per la fase in corso è prevista per domani, martedì 25 Settembre 2018.